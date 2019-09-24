الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 تميم كتب متابعات_الخليج 365 كشف تقرير عرضتة قناة "مباشر قطر"، أن الخطوات المتتابعة التى تحدث فى المشهد السودانى تؤكد أنه يسير فى طريق الاستقرار السياسى.

Advertisements وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن رفض السودان لأى تقارب مع قطر يصب فى مصلحة البلاد ويجعل السودان خارج نطاق استهداف قطر، رغم كافة المحاولات الخبيثة التى يحيكها النظام القطرى ومن خلفه ثنائى الشر "تركيا وإيران". ولفت التقرير إلى أن الإجراءات التى تتخذها السودان الآن تعد حائط صد لأى اختراق قطرى، خاصة وأن الاختراق القطرى ما هو إلا بداية للتمدد الإيرانى والتركى فى البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استقرار السودان يفشل مخططات ثلاثي الشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.