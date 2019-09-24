شاهد.. فيديو يكشف حملة الأكاذيب التي تطلقها قطر

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قطر

كتب متابعات_الخليج 365

بثت قناة "مباشر قطر"، فيديو يكشف حملة الأكاذيب والافتراءات التى أطلقها غلمان تميم بن حمد، مستخدمين الأذرع الإعلامية ومنابر الشر مستهدفين إسقاط الدولة فى مستنقع الفوضى والتخبط.



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وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن إثارة الفوضى وزرع الفتن والقلاقل وسيلة طالما يستخدمها تميم بن حمد فى معاركه ضد الدول العربية والتى يستخدم فيها لجانه الإلكترونية بقيادة عزمى بشارة عضوا، لكن كل تلك المحاولات دائماً ما تبوء بالفشل بسبب الضربات الاستباقية التى توجهها أجهزة الأمن المصرية ضد الخلايا والعناصر الإرهابية.

وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن آخر هذه الأكاذيب ما نشرته المنابر القطرية عن تظاهر عدد من المواطنين بميدان التحرير بمصر، كما نشرت حسابات تابعة للجانهم الإلكترونية، مشدداً على أن كل هذه الأكاذيب ما هى إلا محاولة يائسة من قبل قطر من أجل بث الفتنة وروح الفرقة فى مصر ولكن سرعان ما يتم كشفها وفضحها ومن ثم يختبئ النظام القطرى وراء آلته الإعلامية.