إيران تستمر في تسليح الميليشيات الموالية لها في العراق

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الحشد الشعبي بالعراق

كتب متابعات_الخليج 365

تستمر إيران في تسليح الميليشيات الموالية لها في العراق وتزودها بعشرات الصواريخ الباليستية المختلفة.



وأكدت تقارير حديثة، "نقل صواريخ إيرانية إلى الميليشيات الشيعية في العراق عبر معبر بري، فُتح مؤخراً أمام حركة البضائع شرق العراق، بعد أشهر من إغلاقه، ومعظم الصواريخ باليستية، ووزعت بين قواعد الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في محافظة ديال"ى، وفق موقع "اندبندنت عربية" الإثنين.

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ووفقاً لمصادر استخبارية في العراق، استغلت إيران، إعادة فتح المعبر الحدودي مع العراق، لإدخال شحنات صواريخ إلى محافظة ديالى، شرق البلاد، على أن تُوزع في محافظات أخرى.

ولا تستبعد المصادر أن تكون هذه الشحنات، لتعويض أسلحة إيرانية تعرضت إلى هجمات في الأسابيع الماضية في العراق، وسوريا.

وتتوقع دوائر استخبارية وسياسية في بغداد، "شن المزيد من الغارات من مصادر مجهولة" على قواعد ومعسكرات ميليشيا "الحشد الشعبي" الموالية لإيران في الأسابيع المقبلة.