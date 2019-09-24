بيان بريطاني فرنسي ألماني مشترك يحمل إيران مسؤولية هجوم "أرامكو"

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
هجوم أرامكو
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد بيان بريطاني فرنسي ألماني مشترك، الإثنين، تورط إيران في الهجمات التي استهدفت معملي نفط لشركة أرامكو السعودية في الـ 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح البيان أن الهجمات على أرامكو تظهر الحاجة للدبلوماسية من أجل تهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية".
كما طالب البيان الصادر عن الدول الأوروبية الثلاث، إيران بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد" في الخليج.
وقوبل الهجوم على أرامكو بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث.
فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.
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