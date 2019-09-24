الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

الموجز

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي في كلمته تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وعددا من القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عما تبذله مصر من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دعم تنمية الدول الأفريقية.

ويشارك الرئيس السيسي للمرة السادسة على التوالي كأول رئيس مصري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، لتكون مشاركته بمثابة رسالة إعلامية لشعوب العالم بقدر ما هي رسالة سياسية ودبلوماسية.

ويعود حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولى فى مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.

جلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة

وكان الرئيس السيسي قد ألقى أمس الإثنين كلمة بجلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة، حيث أكد خلالها أن مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها.

وأضاف: "قمنا بتدشين حملة 100 مليون صحة، المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى والأمراض غير السارية، والتى نجحت حتى الآن فى فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن فى أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سى".

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وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى أن نصف سكان العالم يعانون عدم الحصول على الخدمات الصحية والملائمة.

لقاء السيسي وترامب

وأمس الإثنين، التقى الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن السيسي حقق شيئا مذهلا في وقت قصير، مضيفًا: "كنا قد التقينا قبل ذلك في جو من الاضطرابات ولكن الآن لدينا علاقات قوية مع مصر أقوى من ذي قبل".

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقجه مع الرئيس السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تجارية كبيرة مع مصر، وقد تحدث مع الرئيس السيسي في الكثير من الأوقات وفي أماكن عديدة قبل ذلك.

وأضاف: "سنناقش هذه المرة أيضًا قضايا مشتركة، علاقتنا قوية، وسعدت بتواجد معه".

وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وجود تظاهرات في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال ترامب، إنه "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى"، واصفًا السيسي بالقائد العظيم.

وأتت القمة بين ترامب والسيسي في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.