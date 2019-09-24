الخارجية: مدير شرطة جزر سيكلاديس أبلغنا أن محمد صالح ليس مطلوبا

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ أن "مدير شرطة جزر سيكلاديس ابلغها بان سلطات بلاده تبلغت من السلطات الالمانية ان السيد ​محمد صالح​ ليس هو الشخص المطلوب من قبلها ، وعليه بات حرا طليقا اعتبارا من الساعة 10:45 دقيقة من مساء يوم الاثنين الواقع فيه 23-09-2019"، مشيرة الى أن "المسؤول اليوناني أكد أنه سيتم تقديم اعتذار رسمي بالنيابة عن وزير حماية امن المواطن اليوناني ميخائيل خريسوخويديس لصالح وابلاغه بأن المشكلة التي واجهها مردها مذكرة التوقيف الصادرة عن السلطات الالمانية، من دون أدنى مسؤولية للسلطات اليونانية، وسينقل صالح مباشرة الى احد فنادق ​الجزيرة​ وتكون إقامته على عاتق ​الدولة​ اليونانية ويتسلم جواز سفره".

وشدد المسؤول اليوناني على أن "السلطات اليونانية ستقوم بالاجراءات القانونية اللازمة وتسهيل مغادرته الى ​بيروت​ من مطار اثينا الدولي"، مبينا أنه "بسبب ​اضراب​ البحارة يوم غد الثلاثاء بتاريخ 24 -09-2019 قد لا يستطيع السيد صالح مغادرة جزيرة سيروس".

وأكدت الخارجية أنها سوف تتابع مع السلطات اليونانية المختصة إجراءات عودة السيد صالح إلى ​لبنان​.