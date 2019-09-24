الحجار: هناك تأكيد فرنسي على الالتزام بأمن واستقرار لبنان

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري كان واضحاً لدى خروجه من اللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتعبير عما جرى خلال اللقا وهناك تأكيد فرنسي على الالتزام بأمن واستقرار لبنان وبتطبيق نتائج مؤتمر سيدر"، لافتا الى انه "حصل حديث عن ضمانات من الدولة الفرنسية لحصول لبنان على قرض بـ400 مليون يورو وهذه الأمور مشروطة مع الاصلاحات التي على الدولة اللبنانية الاقدام عليها وبعض الاصلاحات تم العمل بها ويبقى العديد من الاصلاحات علينا البدء بها".
وفي حديث اذاعي اعتبر الحجار أن "ما عبر عنه مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشيل بلينغسلي ليس بجديد ولطالما كان هذا الرأي الأميركي من حزب الله".
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