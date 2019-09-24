رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "غريب أمر هذا النظام الطائفي الزبائني، يغمضون اعينهم عن خمسة آلاف موظف، تم تمريرهم خلسة في إدارات عدة، وبمحاصصة موصوفة، خارج ما يسمى التوازن الوطني، ويحجبون الحقوق المكتسبة لخمسماية ناجح بالكفاءة. سقطت العدالة في مستنقع التخلف والتعصب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلال عبدالله: العدالة سقطت في مستنقع التخلف والتعصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.