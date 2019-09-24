الفرزلي: الحريري توصل في الحوار بينه وبين الفرنسيين الى الآمال المرجوة

اكد نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ في حديث اذاعي أن "​لبنان​ سيصمد ومع "سيدر" سنكسب المزيد من الوقت"، مشيرا الى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ توصل في الحوار بينه وبين الفرنسيين الى الآمال المرجوة وسيتم تنفيذ سيدر".

وأكد الفرزلي أنه "مؤمن بالغذ الأفضل وكل الحديث عن مستقبل سلبي يهدف الى احباط المعنويات".