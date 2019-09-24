الفرزلي: الحريري توصل في الحوار بينه وبين الفرنسيين الى الآمال المرجوة

اكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث اذاعي أن "لبنان سيصمد ومع "سيدر" سنكسب المزيد من الوقت"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري توصل في الحوار بينه وبين الفرنسيين الى الآمال المرجوة وسيتم تنفيذ سيدر".
وأكد الفرزلي أنه "مؤمن بالغذ الأفضل وكل الحديث عن مستقبل سلبي يهدف الى احباط المعنويات".
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