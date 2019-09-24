بيلنغسلي: لا لائحة عقوبات جديدة على المصارف اللبنانية والأفراد

أكد مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ ​مارشال بيلنغسلي​ خلال لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أن "لا لائحة جديدة من ​المصارف​ أو الافراد ستدرج على لائحة العقوبات، وأن كل ما يتم ترويجه هو اشاعات وأخبار مضللة، معربا عن ثقته ب​مصرف لبنان​ وحاكمه.

وشدد على أن "المصارف تتعاون بنسبة كبيرة، ولديها نظام امتثال جيد لتقييم مخاطر حسابات المودعين، وتنقية الموجودات الملوثة".

وأبلغ بيلنغسلي من التقاهم ان ​الولايات المتحدة​ ستعاقب أي فريق يقدم "دعماً عينياً" ل​حزب الله​ بمعزل عن الهوية المذهبية أو السياسية لمن يقوم بذلك، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة لشؤون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ لا تستهدف ​الطائفة الشيعية​ أو أي طائفة أخرى بل تعمل على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تخنق "حزب الله" مالياً نظراً إلى دوره في تقويض النظام الديموقراطي اللبناني وفي زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ولدى سؤال "اللواء" عن معنى "الدعم العيني"، وما إذا كان يشمل الدعم السياسي. اكتفى بيلنغسلي بالقول: نعم، دون الخوص في التفاصيل، داعياً ​الدولة​ والاحزاب السياسية إلى الابتعاد عن "حزب الله" وإلى تنقية الجسم اللبناني من "السرطان" الذي يشكله.