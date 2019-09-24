ماكرون: حان الوقت لإيران كي تتخذ خطوات لنزع فتيل التوتر

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في بيان أن ماكرون قال لنظيره ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ إن الطريق نحو تقليل التوتر في المنطقة يزداد صعوبة وان الوقت حان لإيران كي تساعد في نزع فتيل الأزمة.

ونقل البيان عن ماكرون قوله "في الموقف الراهن، بات طريق وقف التصعيد ضيقا، ولكن له أهمية عن أي وقت مضى، وقد حان الوقت أمام إيران كي تتخذ هذا الطريق ومن الضروري بدء حوار بشأن قضايا أمن المنطقة".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في وقت لاحق اليوم لبحث الملف الإيراني.