روحاني: اتهامات البيان البريطاني الألماني الفرنسي لا اساس لها من الصحة

انتقد الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​ خلال لقائه نظيره الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، البيان البريطاني الألماني الفرنسي، الذي يدعم ​واشنطن​ في تحميل ​طهران​ مسؤولية الهجوم على ​أرامكو​ ​السعودية​.

واعتبر ان "الاتهامات الواردة في البيان البريطاني الألماني الفرنسي لا أساس لها من ​الصحة​". وأكد انه "لن يكون هناك أي اتفاق جديد من دون الالتزام ب​الاتفاق النووي​".