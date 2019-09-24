انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال لقائه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البيان البريطاني الألماني الفرنسي، الذي يدعم واشنطن في تحميل طهران مسؤولية الهجوم على أرامكو السعودية.
واعتبر ان "الاتهامات الواردة في البيان البريطاني الألماني الفرنسي لا أساس لها من الصحة". وأكد انه "لن يكون هناك أي اتفاق جديد من دون الالتزام بالاتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: اتهامات البيان البريطاني الألماني الفرنسي لا اساس لها من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.