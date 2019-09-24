ترامب يعلن تعزيز التواجد العسكري في بولندا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعزيز التواجد العسكري في ​بولندا​، موضحا أن "ذلك غير مرتبط بأي تصعيد لتهديد من ​روسيا​".

وخلال لقائه نظيره البولندي ​أندريه دودا​ على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، لفت الى أن "بولندا ستدفع تكلفة رفع عدد الجنود، وستقوم ببناء المنشآت لنا وأنا على ثقة بأنها ستكون جميلة جدا".

ولم يقدم ترامب ​تفاصيل​ تذكر حول هدف الخطة التي تأتي في إطار "إعلان مشترك حول تعزيز التعاون العسكري" وقعه مع دودا خلال اللقاء.

ونص الاتفاق على رفع العدد الحالي للجنود الأميركيين المتناوبين في عمليات انتشار في بولندا والبالغ 4500 جندي، بألف جندي.