اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أنه "في ظل الإسلام السياسي والجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية للسماح لأحزب الإسلام السياسي بلعب دور في المنطقة، ستتأثر المنطقة وستظل في حالة عدم استقرار حقيقي ما دام هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا".
ورأى السيسي، في تصريح خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه "من المهم أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل، ولن يقبل، ورفض هذا الموضوع عندما تولى الإخوان المسلمون السلطة لمدة عام".
وأكد أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مشددا على أن "القاهرة تقدر عاليا حكمة ترامب في جعل الخيار العسكري في منطقة الخليج كخيار أخير لحل هذه الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: مادام هناك إسلام سياسي لن تستقر المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.