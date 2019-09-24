السيسي: مادام هناك إسلام سياسي لن تستقر المنطقة

اعتبر الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​ أنه "في ظل ​الإسلام​ السياسي والجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية للسماح لأحزب الإسلام السياسي بلعب دور في المنطقة، ستتأثر المنطقة وستظل في حالة عدم استقرار حقيقي ما دام هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا".

ورأى السيسي، في تصريح خلال لقائه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ أنه "من المهم أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل، ولن يقبل، ورفض هذا الموضوع عندما تولى ​الإخوان المسلمون​ السلطة لمدة عام".

وأكد أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مشددا على أن "​القاهرة​ تقدر عاليا حكمة ترامب في جعل الخيار العسكري في منطقة ​الخليج​ كخيار أخير لحل هذه الأزمة".