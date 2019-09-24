السماح بتحليق بوينغ 737 ماكس يعود إلى كل دولة على حدة









اسماء السيد - نيويورك: أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الإثنين أنها لا تملك إطارًا زمنيًا محددًا حتى الآن لرفع الحظر عن تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس، وأنه يعود إلأى كل دولة على حدة اتخاذ قرار بإعادة الطائرة إلى الخدمة.

وقالت الإدارة في بيان "أولويتنا هي الأمان، ولم نحدد إطارًا زمنيًا لانتهاء العمل. كل حكومة ستتخذ القرار الخاص بها لإعادة الطائرة الى الخدمة، بالاستناد إلى تقييم معمق حول السلامة".

جاء البيان عقب اجتماع في كندا لمنظمين دوليين بعد مرور أكثر من ستة أشهر على وقف تحليق طائرة البوينغ 737 ماكس الأكثر مبيعًا في أعقاب حادثي تحطم لهذا الطراز أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت بوينغ إنها تتوقع الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية للسماح بتحليق الطائرة في بداية الفصل الرابع.

وأشار دنيس مويلنبورغ الرئيس التنفيذي لبوينغ خلال مؤتمر مالي عقد في 11 سبتمبر إلى أن "رفعًا تدريجيًا للحظر" عن الطائرة هو إحدى النتائج المحتملة.

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كانت إدارة الطيران الفيدرالي أول من اتخذ إجراءات تتعلق بالطائرة، لكن مسؤوليها قالوا بشكل متكرر إنهم يفضلون أن تحذو الهيئات الأخرى حذوهم بسرعة.

مع ذلك، فقد أعربت جهات بارزة أخرى، مثل وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران، عن مخاوفها بشأن طائرة ماكس، وألمحت إلى أنها تدعم برامج تدريب للطيارين على أجهزة محاكاة، وهو أمر لم تر إدارة الطيران الأميركية أنه ضروري.

أبلغ مدير إدارة الطيران الفيدرالي ستيف ديكسون نظراءه أنه يعتزم قيادة طائرة 737 ماكس بنفسه قبل الموافقة على إعادتها إلى الأجواء.

قال ديكسون في تصريحات أصدرتها الإدارة "في الوقت الذي نتخذ فيه قرارات بشأن إعادة ماكس إلى الخدمة، سنستمر في جعل كل ما تعلمناه وكل ما قمنا بفعله متاحًا، وكذلك كل المساعدة من قبلنا".

