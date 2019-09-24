إيطاليا تخصص 70 مليون دولار لمشروعات استثمارية في السودان

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قال السفير الإيطالي لدى السودان فابرويزو لوباسيو إنّ بلاده خصصت 70 مليون دولار لإنفاقها على عدد من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدا في تصريح خاص لموقع صحيفة "الانتباهة" السودانية أنّ بلاده تواصل دعم السودان اقتصاديًا، في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

وأضاف لوباسيو أنّ إيطاليا ستسهم بقوة في نهضة وإصلاح الاقتصاد السوداني والإصلاح المالي، لإنقاذ الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أنّها تحتاج إلى تضافر الجهود.

وتابع السفير الإيطالي أنّ بلاده ستدعم السودان سياسيًا خلال الفترة الانتقالية، داعيًا الحكومة ووزارة الخارجية في السودان إلى العمل على تغيير الصورة النمطية للسودان في العالم.