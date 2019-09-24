شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتشكيل لجنة هندسية لمتابعة السلامة الإنشائية للمنازل كل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب خالد هلالى تشكيل لجنة فنية هندسية، لمتابعة صيانة العقارات على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من ظاهرة الانهيارات فى انتشرت خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدم إجراء صيانة دورية لهذه العقارات، مما يهدد حياة قاطنيها.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه خلال الفترة السابقة انهار عدد من المنازل فى مختلف أنحاء الجمهورية، ونتج عن بعضها وفاة بعض المواطنين، وهناك العديد من الأسباب التى أدت لذلك، أبرزها عدم إجراء صيانة دورية لهذه العقارات، بالإضافة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة لبعض آخر منها.

وأشار عضو البرلمان إلى أنه فى حالة الموافقة على هذا المقترح سيتم تشكيل لجنة فنية مشكلة من متخصصين، للوقوف على السلامة الإنشائية للعقارات، خاصة تلك شديدة الخطورة والمعرضة للانهيار، على أن يكون هناك تقرير كل 5 سنوات كحد أقصى وبناء على هذه التقارير يتم اتخاذ التدابير اللازمة، وفيما يخص الأسر غير القادرة لا بد من توفير مسكن بديل لتنفيذ قرارات الإزالة.

وطالب هلالى بحصر شامل ودقيق لكل العقارات شديدة الخطورة، والمعرضة للانهيار على مستوى الجمهورية، وعرض خطة الدولة فى التعامل مع سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات، للحفاظ على أرواح المواطنين.