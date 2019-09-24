شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة مجلس النواب الحالى فى الدستور وموعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدستور مدة عضوية مجلس النواب بخمس سنوات وتبدأ من تاريخ أول اجتماع، وبناء على ذلك تنتهى مدة مجلس النواب الحالى فى 9 يناير 2021، لأن أول جلسة له بدأت فى 10 يناير 2016.

كما حدد الدستور فى المادة "106" أيضا موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وهى أن تكون قبل انتهاء مدته بـ60 يوما، وبذلك يكون موعد انتخابات مجلس النواب فى أول نوفمبر.

وتنص المادة "106" على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".