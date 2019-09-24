ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين.
وقال ترامب للصحفيين ـ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، "نحن لا نحتاج إلى وسيط...هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء".
وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.
كانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالت في بيان لهما، إنه من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر الجاري، وطالبتا طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.
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