زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمالى بويرتوريكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجة وقع شمالى بويرتوريكو. ولم ترد بعد تقارير عن ضحايا أو أضرار جراء الهزة التي قالت الهيئة إنها وقعت على عمق 10 كيلومترات ومسافة 80 كيلومترًا تقريبًا من منطقة إيزابيلا في بويرتوريكو.​

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