"فيوسونيك" تطلق شاشات جديدة لعشاق الألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كاليفورنيا- (د ب أ):

أعلنت شركة فيوسونيك، إطلاق اثنين من الشاشات الجديدة من سلسلة VX2758 لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشات VX2758-2KP-MHD وVX2758-C-MH تمتاز بالتصميم الأنيق ومزايا الملتيميديا، ويبلغ معدل تنشيط الصورة بكل منهما 144 هرتز مع زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، بالإضافة إلى توفير خيارات توصيل متنوعة.

وتأتي الشاشة VX2758-2KP-MHD بلوحة قياس 27 بوصة وتعمل بدقة الوضوح الفائق QHD (2560 x 1440 بيكسل) مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة 93% ونطاق الألوان sRGB بنسبة 131%، وتدعم شاشة فيوسونيك الجديدة تقنية Sync المتوائمة، وتزخر شاشة الألعاب الجديدة بمنفذ DisplayPort واثنين من منافذ HDMI.

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وتمتاز الشاشة VX2758-2KP-MHD بوضع ViewMode من أجل تفعيل الوضع المناسب لكل سيناريو على الفور، ومنها أوضاع الألعاب والأفلام والويب والنصوص والماك والوضع الأحادي، وتقوم هذه الإعدادات المسبقة بمواءمة منحنى جاما ودرجة حرارة الألوان والتباين ودرجة السطوع، وتتضمن الشاشة VX2758-2KP-MHD أيضا اثنين من السماعات المدمجة بقدرة 5ر2 وات.

أما الشاشة VX2758-C-MH الجديدة فتأتي ببيانات أداء مماثل، ولكنها تختلف في بعض التفاصيل؛ حيث تدعم الشاشة المنحنية (1800R) قياس 27 بوصة تقنية FreeSync من شركة AMD، وتعمل لوحة VA بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل) مع تباين ثابت يبلغ 3000:1، وتغطي شاشة فيوسونيك VX2758-PC-MH الجديدة نطاق الألوان NTSC بنسبة 88% ونطاق الألوان sRGB بنسبة 120%، وتتضمن اثنين من منافذ HDMI ومنفذ VGA.

وأعلنت فيوسونيك أن سعر الشاشة VX2758-2KP-MHD يبلغ 336 دولارا أمريكيا، أما سعر الشاشة VX2758-C-MH فيبلغ 242 دولارا أمريكيا.