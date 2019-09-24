سماعة رأس لاسلكية جديدة من Bowers & Wilkins

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

أعلنت شركة Bowers & Wilkins إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية PX7 الجديدة بسعر 400 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السماعة PX7 الجديدة تأتي مصنوعة من ألياف الكربون، وتعمل بمشغلات 43 ملم لتوفير صوت فائق الجودة، كما أنها مزودة بخاصية كتم الضجيج لحجب الضوضاء في البيئة المحيطة.

وتصل مدة تشغيل السماعة PX7 إلى 30 ساعة، كما يتم توصيلها عبر منفذ USB من نوع Type C، بينما يتم الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية aptX HD Bluetooth.