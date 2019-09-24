محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، في تسجيل وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.
ويتواجد الطرح الجديدة من شقق سكن مصر في 7 مدن وهي 6 أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة.
ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://www.hdb-reservation.com/)،
وينتهى تسجيل البيانات يوم 3 أكتوبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الحجز بالأسباقية في الفترة بين 15 و16 أكتوبر المقبل.
وينشر (الخليج 365) كراسة شروط حجز وحدات سكن مصر والتي جاءت على النحو التالي:
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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"كراسة الشروط".. الإسكان تبدأ تسجيل بيانات حجز 2240 شقة في سكن مصر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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