اليوم.. بدء تسجيل حجز شقق "جنة" في 5 مدن جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، باب التسجيل لحجز شقق جنة للإسكان الفاخر.
ويشمل الطرح الجديدة من شقق جنة، 5 مدن وهم، (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب.
ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://www.hdb-reservation.com/)،
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