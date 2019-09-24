كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.0 ريختر يضرب بورتوريكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع زلزال بلغت قوته 6.0 درجة بالقرب من بورتوريكو في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما أدى إلى إخافة الكثيرين وفزعهم من نومهم في الأراضي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية إن الزلزال وقع على بعد 49 ميلا (79 كيلومترا) قبالة الساحل الشمالي الغربي للجزيرة على عمق ضحل 6 أميال (10 كيلومترات)، وتبعه هزتان، بلغت قوتهما 4.7 و4.6 درجة، وقعتا في غضون 20 دقيقة في نفس المنطقة بنفس العمق.

وقالت كيارا هيرنانديز، المتحدثة باسم وكالة إدارة الطوارئ بالجزيرة، لوكالة أسوشيتيد برس إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار وأنه لم يكن هناك خطر من حدوث تسونامي. وأضافت أن الطواقم ستفقد المباني للتأكد من سلامتها.

وأضافت: "سنعرف هذه المعلومات شيئا فشيئا".

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وتم الشعور بالزلزال في بورتوريكو وكان الأقوى الذي يضرب الجزيرة في السنوات الأخيرة.

وكانت ياهيدا زافالا، البالغت من العمر 46 عامًا وتقيم في سان خوان، نائمةً عندما وقع الزلازال، وقالت: "هرعت إلى غرفة ابني"، وركض الجيران على سلالم منازلهم ووقفوا في الخارج ينتظرون انتهاء الهزات الارتدادية.

يذكر أن بورتوريكو تعني "الميناء الغني" وهو إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة، اسمه الرسمي كومنولث بورتوريكو أو "دولة بورتوريكو الحرة المرتبطة"، يقع في شمال شرق البحر الكاريبي، شرق جمهورية الدومينيكان وغرب كلا من جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر فيرجن البريطانية.