1200 مستوطن يقتحمون نابلس والاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم نحو 1200 مستوطن فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس لتأدية صلوات تلمودية في "قبر يوسف"، وذلك بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي واصلت شن حملات اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "قبر يوسف"، لتأمين الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم القبر.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال في منطقة شارع عمان ومحيط القبر، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما سجلت حالات اختناق بالغاز عولجت ميدانيا.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 19 فلسطينيا بمداهمات بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية وكذلك المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإن جنوده انتشروا في نابلس وفي محيط قبر يوسف، ووفروا الحماية لحافلات أقلت نحو 1200 من المستوطنين الذين قاموا بتأدية صلوات تلمودية في قبر يوسف.

وزعم المتحدث العسكري أنه تم وضع عبوة ناسفة في مدينة نابلس لدورية عسكرية، حيث قامت قوات هندسية بسحب العبوة لتفكيكها. لم تقع إصابات أو أضرار.

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إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال المداهمات والتضييق على الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة، حيث تصدى عشرات المواطنين في بلدة عزون قضاء قلقيلية، بساعات الليل، لقوات الاحتلال، التي شرعت في فرض منع التجول، وإجبار أصحاب المحال التجارية، على إغلاق محلاتهم، بمنطقة الدوار الرئيس، وسط البلدة.

وتجمع التجار والمواطنون، وتصدوا لقوات الاحتلال رافضين الخضوع لأوامر الجنود، ما أجبرهم على الانسحاب دون وقوع مواجهات أو إصابات.

ويكرر الاحتلال لليوم الثالث سيناريو وجوده وسط البلدة، ويجبر التجار على إغلاق محالهم التجارية، ويمنع التجول بالمنطقة، الممتدة من مدخل البلدة حتى مدرسة عزون الثانوية للذكور.

واقتحمت قوات الاحتلال، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونكلت بأهلها، في حين أصيب العشرات بالاختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر بالخليل.

وأفاد شهود عيان أن عددا من الجيبات العسكرية يرافقها جنود مشاة اقتحموا القرية لأكثر من ثلاث ساعات، واحتجزوا أحد الفتية وحققوا ميدانيا معه، كما دارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، طفلا وأصابت عشرات المواطنين بحالات اختناق، عقب اقتحامها بلدة بيت أمر، واندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال بالقرب منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب منازل المواطنين.