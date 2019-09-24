حالة الطقس: أجواء حارة والصيف يطل من جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا نهار الثلاثاء بحيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا في ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل نسبيا. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصاً في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوج عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام خصوصاً في المناطق المنخفضة والأغوار، مع رطوبة مرتفعة في الساحل والسهل الساحلي.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة في الجبال ورطبة في الساحل والسهل الساحلي مع رياح شمالية غربية معتدلة.

أم يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا في ساعات النهار في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة ويسود طقس معتدل نسبيا خصوصا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.