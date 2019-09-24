شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اسم قناة الجزيرة القطرية على صناديق القمامة داخل الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

في لقطة تعبر عن حقيقة ووجه قناة الجزيرة القطرية، ومكاناتها فى المجتمع الدولي والعربى، وذلك بعد أن اعتادت قناة الجزيرة بث أكاذيبها ضد الدول العربية ، يظهر لوجو قناة الجزيرة على صناديق القمامة داخل الأمم المتحدة.

الصورة التي التقطها الكاتب الصحفي عمرو جوهر، مدير مكتب موقع العين الإماراتي في أمريكا، تظهر لوجو قناة الجزيرة علي صناديق القمامة داخل الأمم المتحدة، وكتب تدوينة عبر صفحته "اسم قناة الجزيرة علي سلة صندوق القمامة في الأمم المتحدة لا أعرف ما الدلالة ولكن حدث بالفعل.

كانت قناة الجزيرة القطرية ، روجت خلال الفترة الماضية للعديد من الأكاذيب والشائعات ضد مصر والعديد من الدول العربية، بالإضافة إلى ما تقوم به من ادعاءات وتناول غير مهني لكثير من القضايا المختلفة.



