شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُسلم رئاسة منظمة شرطة شرق ووسط أفريقيا إلى تنزانيا والان مع التفاصيل

سلم الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشائر مدير عام قوات الشرطة السودانية، فى ختام اجتماعات مدراء منظمة شرطة شرق ووسط أفريقيا (ايابكو) فى مدينة أروشا فى تنزانيا، رئاسة المنظمة إلى مفتش عام الشرطة التنزانى سايمون سيرو، بعد انقضاء فترة رئاسة السودان للمنظمة.

وقال المكتب الصحفى للشرطة السودانية فى بيان الإثنين إن فترة رئاسة السودان للمنظمة شهدت العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالتعاون الأمنى بين دول المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن السودان أوفى بكل التزاماته حسب الاستراتيجية الموضوعة، والتى نصت على تعزيز آفاق التعاون بين الدول الأعضاء، فيما يختص تبادل المعلومات والتدريب ورفع كفاءة منسوبى الشرطة، فى مجال مكافحة الجريمة وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم البيئة، إضافة للجرائم العابرة للحدود.

وكان مدير عام قوات الشرطة السودانية التقى، على هامش فعاليات الاجتماعات، يورغن أشتوك الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (الانتربول)، الذى أشاد بجهود قوات الشرطة السودانية على مستوى رئاسة الدورة الماضية لـ "ايابكو"، والتى تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات فى شتى المجالات مما أسهم فى تحقيق الاستقرار بدول المنظمة.