شكرا لقرائتكم ترمب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين.

وقال ترمب للصحافيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين "نحن لا نحتاج إلى وسيط...هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء".

وأوضح ترمب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.

وكان ترمب قال في وقت سابق الاثنين، إنه سيتحدث عن إيران خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

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وأوضح للصحافيين، عقب لقائه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج إن إيران واقعة تحت "ضغوط أكثر من أي وقت مضى" نتيجة حملة الضغوط القصوى الخاصة بالعقوبات الاقتصادية.

وأضاف "كثير من الأمور تحدث فيما يتعلق بإيران.. أكثر مما تعرفون. سأتطرق إليها قليلا غدا (الثلاثاء)".

وترددت أنباء مؤخراً عن إمكانية عقد لقاء بين ترمب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلا أنه لم يتم التأكيد على أي من تلك الأنباء.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن الولايات المتحدة ستسعى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الحصول على مساندة دولية في مواجهة إيران المتهمة على نطاق واسع باستهداف منشأتين نفطيتين في السعودية.