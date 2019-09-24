شدياق: نريد أن نضع يدنا بيد الحريري لنخرج بموازنة على قدر التوقعات

أكّدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، أنّ ​الموازنة​ لن تستطيع وحدها معالجة الوضع الذي وصلنا اليه، ولذلك طالبت "​القوات​ اللّبنانية بتنفيذ إجراءات إصلاحية فورا"ً، لافتة الى أنّ "خارطة الطريق التي قدّمها وزراء القوات تطرح خطوات عملية محدّدة بالأوقات والأرقام."

ولفتت شدياق في حديث صحافي، الى ان "موازنة عام 2019 لم تأت على قدر التوقعات، لذلك نريد أن نضع يدنا بيد الرئيس ​الحريري​ لنخرج بموازنة على قدر التوقعات" واوضحت "أنّ القوات لن تتفرّج على البلاد تغرق، بل تريد أن تمدّ يدها للمساعدة على الإنقاذ." وطالبت "بعقد جلسات متتالية لدرس الخطوات العملية".

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