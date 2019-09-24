وهاب: يستمر الأخوان المنافقون في محولاتهم إعادة الفوضى إلى مصر

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الأخوان المنافقون يستمرون في محولاتهم إعادة الفوضى إلى مصر بعدما دمروا ​سوريا​ و​ليبيا​ .حمى الله مصر من شرهم وحمى جيشها وشعبها".

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