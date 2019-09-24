مصادر لـ"الجمهورية": الحريري مصرٌّ على المضي في مبادراته الخارجية

كشفت مصادر الوفد اللبناني الذي رافق رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته الأخيرة لباريس بعد السعودية، "أنّ الحريري مصرٌّ على المضي في مبادراته الخارجية وهو الى جانب التفاهم مع الجانب الفرنسي على عقد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر سيدر في 15 تشرين الثاني المقبل في باريس"، مشيرة الى ان "ما قصده الحريري في مثل هذا الموعد ان يكون تتمّةً لما يمكن أن تؤدّي اليه أعمال اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين لبنان والسعودية المقرَّرة في منتصف تشرين الأول ليتكامل الجهد الخليجي مع الدولي رغم حجم المطبّات الداخلية المتوقعة."
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