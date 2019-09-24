رئيس الوزراء الباكستاني يطلب مساعدة ترامب في كشمير ومع طالبان

حض رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​، الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على استئناف المحادثات مع ​حركة طالبان​ الأفغانية، مشيرا الى أنه "على ​واشنطن​ واجب تهدئة المواجهة في ​كشمير​ مع ​الهند​".

ولفت خان، خلال لقاء عقده مع ترامب على هامش اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في نيويورك إلى أن "الاستقرار في ​أفغانستان​ يعني الاستقرار في باكستان"، واصفا حملة القمع التي تقودها الهند في كشمير بأنها "حصار"، ومحذرا من توسع الأزمة هناك التي قد تصبح "أكبر بكثير".

بدوره، أكد ترامب أنه سوف يساعد في التوسط بين باكستان والهند في حال طلبت الحكومتان ذلك، وفيما يتعلق بأفغانستان، اعتبر ترامب أنه "أمر مثير للسخرية أن ​الولايات المتحدة​ تقاتل هناك منذ 19 عاما"، ومع ذلك لم يقدم أي وعود بشأن استئناف محادثات السلام مع طالبان، وعلّق فقط بالقول "سنرى".