سيناتور في هايتي يطلق النار ويصيب شخصين بالخطأ أحدهم صحافي

أصبيب شخصان، أحدهما مصور لوكالة AP، برصاص سيناتور أطلق النار من مسدسه أثناء التصويت على تنصيب، فريتز ويليام ميشيل، رئيسا ل​حكومة​ ​هايتي​. وأفادت صحيفة Haiti Libre بأن الجريح الثاني هو أحد موظفي مجلس الشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث أسفر عن إلغاء مراسم تنصيب ميشيل الذي رشّحه رئيس ​الدولة​، جوفينيل موئيز، لشغل منصب رئيس الوزراء.

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