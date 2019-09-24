زلزال بقوة 6 ردجات ضرب ساحل جزيرة بورتوريكو

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بلغت قوته 6 ردجات، ضرب ساحل جزيرة بورتوريكو في المحيط الأطلسي ولم يتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة من الزلزال حتى الآن.
وأكد المركز الوطني لخدمة الطقس في المحيط الهادي للتحذير من "تسونامي" أنه لا يوجد تهديد بتسونامي بسبب الزلزال".
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