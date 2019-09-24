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زلزال بقوة 6 ردجات ضرب ساحل جزيرة بورتوريكو

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن ​زلزال​ا بلغت قوته 6 ردجات، ضرب ساحل جزيرة ​بورتوريكو​ في المحيط الأطلسي ولم يتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة من الزلزال حتى الآن.

وأكد المركز الوطني لخدمة الطقس في المحيط الهادي للتحذير من "تسونامي" أنه لا يوجد تهديد بتسونامي بسبب الزلزال".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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