زلزال بقوة 6 ردجات ضرب ساحل جزيرة بورتوريكو

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن ​زلزال​ا بلغت قوته 6 ردجات، ضرب ساحل جزيرة ​بورتوريكو​ في المحيط الأطلسي ولم يتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة من الزلزال حتى الآن.

وأكد المركز الوطني لخدمة الطقس في المحيط الهادي للتحذير من "تسونامي" أنه لا يوجد تهديد بتسونامي بسبب الزلزال".