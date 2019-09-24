شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى سعودى يطالب بحملة شاملة لكشف تاريخ الإخوان فى الخداع والفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى السعودى محمد الشقا أن مواجهة أكاذيب الإخوان يتم من خلال العودة لتاريخهم فى الفبركة والتذكير بحوادث شبيهة، استخدمت فيها الجماعة أسلوب الخداع والأكاذيب من خلال حملة شاملة توضح للرأى العام تاريخ زيف جماعة الإخوان واستخدامهم أسلوب الفبركة.

وقال الإعلامى السعودى، فى تصريح لـ"الخليج 365" إن التصدى لأكاذيب الإخوان يتم عبر المواطن المصرى نفسه من خلال ما يتم تناقله حول حقيقة ما يحدث فى المجتمع، كما حدث فى ميدان التحرير وكوبرى 6 أكتوبر والسويس عندما قام مواطنون وعرب بتصوير هذه الأماكن، وأنها خالية من المظاهرات وكشفوا زيف الآلة الإعلامية الإخوانية ومنصاتها الاجتماعية.

وأوضح الإعلامى السعودى أنه من المهم فى بداية أى حدث تهيئة المجتمع ورجل الشارع البسيط بالتذكير بخطر الإخوان، وأنهم دائما ما يرفعون رؤوسهم عند انتهاء العاصفة باستغلالهم لكل ظرف.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، وفى مقدمتها قنوات الجزيرة ومكملين، لجأوا إلى تزييف الواقع والترويج بصور وفيديوهات على أنها تظاهرات فى محافظات الجمهورية فى مسعى فاشل وخاسر لاستهداف مؤسسات الدولة، حيث إن هناك محاولات مستمرة من الإخوان فى تزييف الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب لتنفيذ مخططاتها لهدم البلاد، وآخر تلك المحاولات ما روجت له قنوات الجزيرة والشرق ومكملين التابعة للجماعة الإرهابية حول ما زعمت أنها تظاهرات فى شوارع مصر خلال الأيام الماضية من خلال فبركة فيديوهات وصور لأحداث وهمية لم تحدث.