محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، إنها أطلقت صندوق تعويضات لأقارب الأشخاص الذين قتلوا في حادثي تحطم طائرتين من طراز (737 ماكس) في إندونيسيا وإثيوبيا.
وستحصل كل أسرة من أسر الضحايا البالغ عددهم 346 شخصًا على 144 ألفا و500 دولار أمريكي، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق، والذي يديره المحامي الأمريكي البارز كين فاينبرج.
وقالت بوينج في يوليو إنها خصصت 100 مليون دولار في شكل مساعدات مالية للأسر، وسيتم توفير نصف ذلك المبلغ على المدى القريب.
وأكد فاينبرج، الذي كان يعمل في مشاريع تعويض مماثلة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وكارثة ديبووتر هورايزون النفطية لشركة بريتيش بتروليوم، لأصحاب المطالبات أنهم لن يُطلب منهم التنازل عن حق التقاضي من أجل الحصول على التعويض.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق تعويضات لأسر ضحايا حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.