صندوق تعويضات لأسر ضحايا حادثي تحطم طائرتي "737 ماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، إنها أطلقت صندوق تعويضات لأقارب الأشخاص الذين قتلوا في حادثي تحطم طائرتين من طراز (737 ماكس) في إندونيسيا وإثيوبيا.

وستحصل كل أسرة من أسر الضحايا البالغ عددهم 346 شخصًا على 144 ألفا و500 دولار أمريكي، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق، والذي يديره المحامي الأمريكي البارز كين فاينبرج.

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وقالت بوينج في يوليو إنها خصصت 100 مليون دولار في شكل مساعدات مالية للأسر، وسيتم توفير نصف ذلك المبلغ على المدى القريب.

وأكد فاينبرج، الذي كان يعمل في مشاريع تعويض مماثلة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وكارثة ديبووتر هورايزون النفطية لشركة بريتيش بتروليوم، لأصحاب المطالبات أنهم لن يُطلب منهم التنازل عن حق التقاضي من أجل الحصول على التعويض.

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