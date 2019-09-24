بومبيو يشكر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على تحميل إيران مسؤولية "هجوم أرامكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن امتنانه لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بعد أن أصدرت الدول الثلاث بيانًا مشتركًا يفيد بأن إيران "تتحمل المسؤولية" عن الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية.

وكتب بومبيو على تويتر: "الولايات المتحدة تشكر أصدقاءنا المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على إشارتهم الواضحة إلى مسؤولية إيران وحدها عن عمل الحرب ضد السعودية وتأثيره على المنطقة والعالم".

وأضاف: "سيعزز هذا الدبلوماسية وقضية السلام. نحث كل دولة على الانضمام إلى هذه الإدانة لأعمال إيران".