محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن امتنانه لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بعد أن أصدرت الدول الثلاث بيانًا مشتركًا يفيد بأن إيران "تتحمل المسؤولية" عن الهجوم الأخير على شركة أرامكو السعودية.
وكتب بومبيو على تويتر: "الولايات المتحدة تشكر أصدقاءنا المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على إشارتهم الواضحة إلى مسؤولية إيران وحدها عن عمل الحرب ضد السعودية وتأثيره على المنطقة والعالم".
وأضاف: "سيعزز هذا الدبلوماسية وقضية السلام. نحث كل دولة على الانضمام إلى هذه الإدانة لأعمال إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يشكر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على تحميل إيران مسؤولية "هجوم أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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