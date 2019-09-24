الثلاثاء.. كورال أطفال أوبرا الإسكندرية في حفل فني بمسرح سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تنظم دار الأوبرا المصرية، اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيًا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغاني الشعبية، منها "دنجي دنجي" أداء المجموعة، "يا حضرة العمدة" أداء جويرية حمدي، بالإضافة إلى أغاني "أحسن ناس ويوم إجازتنا".

ويختتم الكورال الحفل برائعة كل من صلاح جاهين وسيد مكاوي "أوبريت الليلة الكبيرة"، تحت إشراف

كل من المطربين أيمن مصطفى، ندى غالب ومي الجبيلي.

وكورال أطفال أوبرا الإسكندرية أسس في الموسم الفني لدار الأوبرا عام 2009، ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، وقدم الكورال مجموعة حفلات فنية ناجحة على مدار السنوات الماضية. ​