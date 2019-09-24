جوتيريش يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية السورية في إطار الجهود الأممية للمساعدة في دفع عملية السلام وحل الخلافات السياسية في البلاد بعد ثماني سنوات من الحرب.

وقال جوتيريش متحدثًا من نيويورك: "لدي اعتقاد راسخ بأن إطلاق اللجنة الدستورية السورية يمكن، بل ويجب، أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة".

وأوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن روسيا وتركيا وإيران تدعم اللجنة الدستورية السورية.

وبدأت عملية صياغة دستور جديد وتشكيل لجنة من 150 عضوًا في مؤتمر عُقد في روسيا في يناير 2018. واستغرق الاتفاق على القائمة الكاملة للأعضاء أكثر من 18 شهرًا.

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وكشف النقاب عن خارطة طريق تقودها الأمم المتحدة لخطة سلام سورية لأول مرة في عام 2012، أي بعد عام من بدء الانتفاضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد.

واستعادت قوات الحكومة السورية، بدعم من روسيا وإيران، سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، على الرغم من أن فصائل المعارضة، بما في ذلك الفصائل الإسلامية المتشددة، ما زالت تسيطر على محافظة إدلب شمالي سورية الواقعة على الحدود مع تركيا.

وتسيطر الفصائل الكردية والولايات المتحدة على الشمال الشرقي لسورية، بعد طردهم تنظيم داعش من تلك المنطقة.

وقالت مورجان أورجتوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بهذا الإعلان ووصفته بأنه "خطوة مشجعة".

وأضافت: "يجب أن تتوقف الهجمات الشرسة التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه على السوريين الأبرياء في إدلب فورا حتى تنتهي الأزمة الإنسانية وتتقدم العملية السياسية".

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