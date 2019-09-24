ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة في النزاع مع إيران

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين "نحن لا نحتاج إلى وسيط، هو ماكرون صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء".

وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.

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