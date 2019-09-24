وزيران إماراتيان يلتقيان مسؤولين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

عقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش وريم الهاشمي وزيرة شؤون التعاون الدولي الإماراتية اجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في سلسلة تغريدات على حساب البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، " اجتمع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، مع يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة، في لبنان"، وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما التقت ريم الهاشمي وزيرة شؤون التعاون الدولي الإماراتية بشيرلي أيوركور بوتشواي وزيرة خارجية غانا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ74.

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وذكر بيان للسفارة الإماراتية في واشنطن، الجمعة، أنه من المقرر أن يلقي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خطابا أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار البيان إلى أن وفد الإمارات يضم كوكبة من الوزراء والمسؤولين الكبار المعنيين بالإشراف على مجموعة ملفات متنوعة تضم السلام والأمن والعمل المناخي والمرأة والشباب والتكنولوجيا المتطورة والتنمية المستدامة.

وتعد المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمتد لمدة أسبوع تجمعا سنويا يحضره قادة العالم، وينطوي على سلسلة من الاجتماعات التي تتناول أهم التحديات العالمية.

وكانت دولة الإمارات أكدت التزامها مرارا بالعمل متعدد الأطراف، حيث حددت 9 أهداف وغايات لمشاركتها في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في 17 سبتمبر/أيلول 2019.

وحسب الفلسفة الإماراتية يعد العمل متعدد الأطراف جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والتزامها بميثاق الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وتشجع دولة الإمارات على تبني رؤية تقدمية حديثة للشرق الأوسط، مبنية على التسامح والاندماج والتنمية البشرية.