"السيادي السوداني" تشاور بشأن سحب جميع "ولاة العسكريين"

كشفت مصادر رفيعة، لـ"العين الإخبارية"، أن المجلس السيادي في اجتماعه، مساء الإثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ناقش سحب الولاة العسكريين من جميع الولايات.



وقالت المصادر: "إن السيادي في اجتماعه العاصف ناقش سحب جميع ولاة الولايات العسكريين المكلفين، إلا أنه تم إحالة قرار حسم الموضوع إلى الاجتماع المقبل".

وأوضحت أن المكون العسكري أشار في الاجتماع إلى ما أسماها بـ"الاستفزازات" التي يتعرض لها الولاة العسكريون.

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وأضافت المصادر أن العسكريين بالسيادي ذكروا أنهم سيسحبون جميع الولاة، بما فيها الولايات التي تشهد اضطرابات أمنية "دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

وقد قرر المجلس السيادي عقد اجتماعه الدوري المقرر له الخميس المقبل، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد التي تشهد اضطرابات منذ يومين نتيجة احتجاجات طلابية لنقص الخبز.



وتشهد مدينة نيالا لليوم الثاني على التوالي احتجاجات طلابية بسبب أزمة نقص الخبز التي طرأت بالتزامن مع بداية العام الدراسي في الولاية، كما رفع الطلبة مطالبات بإقالة حاكم الولاية العسكري واستبداله.



ولا تزال الولايات السودانية الـ18 تدار بالحكام العسكريين الذين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير، بينما دعت المطالب الشعبية لاستبدالهم، بوصفهم تركة النظام السابق.

وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، على إقالة حكام الولايات العسكريين كافة وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد.