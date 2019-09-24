بومبيو: نشكر بريطانيا وفرنسا وألمانيا على توضيحهم مسؤولية إيران عن هجوم "أرامكو"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "الولايات المتحدة تشكر بريطانيا وفرنسا وألمانيا على توضيحهم مسؤولية ​إيران​ عن هجوم "​أرامكو​" وتأثير ذلك على المنطقة والعالم".

يذكر أن الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، والمستشارة الألمانية، ​أنجيلا ميركل​، ورئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أصدروا يوم أمس، بيانا مشتركا حماوا فيه إيران "مسؤولية الهجوم على منشآت تابعة لشركة "أرامكو" ​السعودية​"، داعيين إياها إلى "مناقشة برنامجيها النووي والصاروخي، بالإضافة إلى المسائل الأمنية في المنطقة".

وشددوا في البيان على أنه "حان الوقت لتقبل إيران بإطار طويل الأمد للتفاوض حول برنامجها النووي، بالإضافة إلى القضايا الأمنية الإقليمية، التي تشمل برامجها للصواريخ".