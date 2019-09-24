الحكومة البريطانية توضح تصريحات جونسون حول اتفاق جديد مع إيران

أوضح المتحدث باسم ​الحكومة البريطانية​، تصريحات رئيس الوزراء، ​بوريس جونسون​، حول الاتفاق مع إيران، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء يؤيد الاتفاق النووي، والإيرانيين لا يلتزمون به حاليا ونحتاج لعودتهم إلى الالتزام به" لافتا الى "ان كان هناك سبيل للقيام بذلك فنحن منفتحون على مناقشة الحلول الممكنة".

وكان بوريس جونسون أعلن في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران.

واعتبر المراقبون أن هذا التصريح دليل على تغيير موقف بريطانيا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم توقيعه في عام 2015. وقد رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بموقف جونسون حول ضرورة إبرام اتفاق جديد مع إيران.

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