أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "​رويترز​" للأنباء أن "مطالب ​الولايات المتحدة​ بتغيير ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة".

وأوضح "اننا لن نتفاوض أبدا على اتفاق استغرق منا التوصل إليه سنوات. ​القيادة​ الإيرانية تدعم الدبلوماسية، لكن إذا كان الأميركيون يرغبون في تهدئة التوتر فينبغي لهم رفع العقوبات وإنهاء الضغط على ​طهران​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني لرويترز: لن نتفاوض أبدا على اتفاق استغرق منا التوصل إليه سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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