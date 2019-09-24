ادارة الطيران الفيدرالية: السماح بتحليق بوينغ 737 ماكس يعود الى كل دولة على حدة

اعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الإثنين انها لا تملك إطارا زمنيا محددا حتى الآن لرفع الحظر عن تحليق ​طائرة​ بوينغ 737 ماكس، وأنه يعود لكل دولة على حدة اتخاذ قرار بإعادة الطائرة الى الخدمة.

وأوضحت الإدارة في بيان ان "أولويتنا هي الأمان، ولم نحدد إطارا زمنيا لانتهاء العمل. كل ​حكومة​ ستتخذ القرار الخاص بها لإعادة الطائرة الى الخدمة، بالاستناد الى تقييم معمق حول السلامة".

وجاء البيان عقب اجتماع في كندا لمنظمين دوليين بعد مرور أكثر من ستة أشهر على وقف تحليق طائرة البوينغ 737 ماكس الأكثر مبيعا في أعقاب حادثي تحطم لهذا الطراز أسفرا عن مقتل 346 شخصا. وكشفت بوينغ انها تتوقع الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية للسماح بتحليق الطائرة بداية الفصل الرابع.

وأشار دنيس مويلنبورغ الرئيس التنفيذي لبوينغ خلال ​مؤتمر​ مالي عقد في 11 ايلول الى ان "رفعا تدريجيا للحظر" عن الطائرة هو أحد النتائج المحتملة.

وكانت ادارة الطيران الفيدرالي أول من اتخذ اجراءات تتعلق بالطائرة، لكن مسؤوليها قالوا بشكل متكرر أنهم يفضلون أن تحذو الهيئات الأخرى حذوهم بسرعة.

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