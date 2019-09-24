ترمب يؤكد أنه يستحق أن ينال نوبل السلام

اسماء السيد - الامم المتحدة: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يستحق أن ينال جائزة نوبل السلام، لكنّه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف.
وقال ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه".
وأثار ترمب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكّل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكلّ التوقّعات.
ومُنح أوباما جائزة السلام المرموقة تقديرا لـ"جهوده الاستثنائية من أجل تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب"، بحسب ما أعلنت حينها لجنة نوبل النروجية، على الرغم من أنه لم يكن قد أكمل عامه الأول في البيت الأبيض.
وقال ترمب "منحوها لأوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة وهو لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها. أتعلمون؟ كان هذا الأمر الوحيد الذي وافقته الرأي فيه".
وجاء تصريح ترمب خلال لقاء ثنائي عقده مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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