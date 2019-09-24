شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أفشل الشعب المصرى حروب الجيل الرابع الإخوانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن محمود، الخبير فى أمن المعلومات، أن الفيديوهات المفبركة التى تستعين بها جماعة الإخوان لإظهار مظاهرات وهمية تعد أحد أبرز أدوات حروب الجيل الرابع، التى تتبعها الجماعة فى حربها ضد الدولة المصرية.

وقال الخبير فى أمن المعلومات، لـ"الخليج 365"، إن الشائعات والأكاذيب تعد أبرز آلية لزعزعة الاستقرار وهدم الدول وإضعاف الروح المعنوية، وهى الوسيلة التى تتبعها الإخوان لتحقيق هدفها وهو إثارة الفوضى والفتن فى المجتمع.

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ولفت حسن محمود إلى أن جماعة الإخوان تستخدم كل أشكال حروب الجيل الرابع، إلا أن وعى الشعب المصرى بأساليب الخداع الإخوانية تمكن من إفشال مخطط الجماعة، من خلال كشف حقيقة تلك الفيديوهات المفبركة، وتصوير الحقيقة أن هذه المظاهرات وهمية.

ويبدو أن جماعة الإخوان تقطعت بهم السبل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلم يجدوا سبيلا إلا الكذب من أجل بث روح الهزيمة، وإشاعة الفتن ما ظهر وما بطن منها داخل المجتمع المصرى، ليس فقط إلا لأجل عودتهم إلى المشهد مرة أخرى، لكن الله أظهر كيدهم، وفضحهم على مسامع الأشهاد.